Мурманск, 27 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в настоящее время в пять раз больше, чем во времена СССР. Об этом 27 марта на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске заявил президент Владимир Путин.

В настоящее время грузопоток по СМП составляет 38 млн тонн в год, это на порядок выше, чем 10 лет назад, отметил глава государства. Он заявил, что к 2030 году показатель должен увеличиться до 70-100 млн тонн в год.

Глава государства совершает рабочую поездку в Мурманск. Ранее в этот день он провёл совещание по вопросу развития арктической зоны.

В своём выступлении президент отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин подчеркнул, что необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах.

Новость дополняется