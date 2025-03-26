Москва, 26 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты и направить эти средства на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов. Об этом 26 марта во время отчёта в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Речь идёт о субъектах Федерации с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране, сказал Мишустин.

«Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время», — отметил премьер-министр.

Он выразил надежду, что депутаты оперативно рассмотрят и поддержат законопроект.

Также Мишутин напомнил, что правительство в 2024 году направило регионам более 3,5 трлн рублей на решение социальных задач. Еще 175 млрд рублей было выделено на социальные цели в виде инфраструктурных бюджетных кредитов.

Премьер отметил, что для снижения нагрузки на регионы по поручению Путина определён механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, что составит более 1 трлн рублей. Средства пойдут на модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, закупку транспорта и другие задачи.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Минфин включил в проект федерального бюджета списание 2/3 кредитной задолженности регионов при условии целевого направления денег на инфраструктуру и инвестиции. После списания объём накопленного на начало 2024 года долга регионов государству к 2030 году сократится на 36%.

В июне 2024 года Путин сообщил, что сумма инфраструктурных кредитов, выданных регионам из федерального бюджета, до 2030 года составит 2,5 трлн рублей, а объём кредитования с 2025 года будет увеличен. Глава государства уточнил, что кредитный портфель будет расти не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно.