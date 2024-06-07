Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Сумма выданных инфраструктурных кредитов регионам России из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей, объём кредитов будет увеличен с 2025 года. Об этом 7 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Павел Бедняков/РИА Новости

«Для мощного долгосрочного развития регионов важно устранять ограничения в энергетике, транспортной системе, строить и ремонтировать дороги, инженерные и коммунальные сети. На реализацию таких проектов субъекты федерации получают инфраструктурные бюджетные кредиты», — сказал он.

Глава государства уточнил, что со следующего года их объём будет увеличен: этот портфель будет расти не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно.

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«А в целом до конца 2030 года сумма выданных инфраструктурных бюджетных кредитов составит 2,5 трлн рублей», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле заявлял, что правительство спишет порядка триллиона рублей накопившейся у российских регионов задолженности по бюджетным кредитам. Он отметил, что регионам это поможет решить ряд инфраструктурных задач, в том числе по строительству и обновлению коммунальных сетей, а также по газификации и прокладке транспортных магистралей.

Кремль 30 марта опубликовал список поручений президента по реализации задач, поставленных в послании Федеральному собранию. В частности, он поручил правительству до 1 октября списать две трети задолженности российских регионов по бюджетным кредитам при условии, что деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Как отметил глава государства 29 февраля в послании Федеральному собранию, это позволит регионам сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.