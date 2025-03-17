Горловка, ДНР, 17 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Два сотрудника МЧС получили травмы в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, пострадали пожарный и водитель.

«С акубаротравмой они доставлены в больницу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта ВСУ за сутки обстреляли Горловку десятью снарядами калибра 155 мм, в том числе кассетными. Всего украинская армия совершила восемь атак на горловском направлении, в общей сложности по региону было выпущено 24 различных боеприпаса.

В октябре прошлого года четверо пожарных пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на городскую промзону в Дзержинске нижегородской области. Они получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания необходимой медпомощи.