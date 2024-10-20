Дзержинск, Нижегородская область, 20 октября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В Дзержинске четверо пожарных пострадали в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на городскую промзону. Об этом 20 октября сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, легкие осколочные ранения получили сотрудники пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия.

«Им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой», — написал глава региона в Telegram-канале.

На место падения обломков дрона прибыли оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 октября над территорией Нижегородской области российские силы ПВО уничтожили восемь дронов украинской армии. Ещё 90 дронов были уничтожены за ночь над шестью регионами России: над Курской областью — 43, над Липецкой — 27, над Орловской — 18, над Белгородской — семь, над Брянской — шесть и над Подмосковьем — один БПЛА.

При отражении российскими силами ПВО атаки украинских дронов на Брянскую область один из аппаратов врезался в нежилое здание. В результате никто не пострадал, возникновения возгорания удалось избежать.

В ночь на 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин также проинформировал о дроне, сбитом над территорией Раменского городского округа Московской области. БПЛА направлялся в сторону российской столицы.