Горловка, ДНР, 9 марта, 2025, 11:51 — ИА Регнум. За сутки украинские формирования обстреляли Горловку десятью снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Об этом 9 марта заявила пресс-служба управления правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра 155 мм по направлению населенных пунктов Катериновк — Горловка (Центрально-городской район) и восемь по направлению Дылеевка — Горловка (Никитовский район), три из которых были кассетными.

В Telegram-канале ведомства также добавили, что всего ВСУ совершили восемь атак на горловском направлении, в общей сложности по региону было выпущено 24 различных боеприпаса.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что обстрелы российских территорий со стороны ВСУ усилились после встреч представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Он отметил, что основной удар принимает на себя ДНР. Так, Горловку украинские формирования атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и дронов. На линии соприкосновения за сутки в среднем получают ранения около 15 человек, из них каждый пятый погибает.

Еще одна массированная атака по Горловке произошла 9 февраля, когда ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, применив артиллерию, БПЛА и боеприпасы кассетного типа. В результате атаки пострадала мирная жительница, были повреждены шесть жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая линию электропередачи, лицей, аптеку и кафе.