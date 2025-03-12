Москва, 12 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Любой мир или соглашение, которое будет заключено по итогам специальной военной операции, должны не только определять статус новых российских регионов, но и защищать русскоговорящих людей на Украине. Об этом в среду, 12 марта, сообщил политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум.

Максим Блинов/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Москва знает, как в ситуации с Украиной не пойти на компромисс, которой создал бы угрозу для человеческих судеб. Глава МИД подчеркнул, что в данном вопросе речь идет о людях, которых «при помощи законов лишили своей истории», а не о территориях.

«Любой мир, любое соглашение, которое мы заключим, должно не только определить статус наших конституционных территорий, но и дать гарантии защиты русскоговорящим людям Украины. Остановить государственную политику русофобии и обеспечить настоящую денацификацию», — заявил эксперт.

Лавров в числе прочего напомнил о том, что еще до СВО глава киевского режима Владимир Зеленский называл «особями» тех, кто проживает в Донбассе, и рекомендовал людям, ощущающим связь с русской культурой, убираться в Российскую Федерацию. Политолог добавил, что на тех территориях, которые ранее были подконтрольны Киеву, русские люди подвергались дискриминации со стороны украинского государства, которое при этом культивировало их травлю со стороны украиноговорящего меньшинства.

«Одна из целей спецоперации — защитить народ Новороссии, русскоговорящих, русских людей от обстрелов, гнета, дискриминации, бесчеловечной политики киевских властей. Именно киевский режим обстреливал Донецк и Луганск, мирных людей, детей. Напоминание этому — Аллея Ангелов в Донецке, памятник детям, жестоко убитым киевским режимом»,— рассказал Ляховецкий.

Политолог также рассказал, что людям запрещают помнить подвиги советского народа и вместо Дня Победы 9 Мая людям навязывается героизация Бандеры и других приспешников нацистов. Это издевательство над исторической памятью наших народов, уточнил собеседник агентства.

«С начала СВО отношение к русскоговорящим стало еще хуже. Например, в Одессе и других русскоговорящих городах, тех, кто не смог уехать, донимают «языковые патрули». Настоящие патрули, занимающиеся узаконенной травлей наших людей»,— сообщил Ляховецкий.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима по итогам переговоров США и Украины в Джидде 11 марта заявили о готовности согласиться на прекращение огня на 30 дней. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам главы Белого дома, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США, заявил 12 марта вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. По его словам, в Вашингтоне должны понимать ситуацию на фронте.

Депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Россия не питает иллюзий. Москва не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня, заверил парламентарий.

Лавров 17 февраля заявил, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

Владимир Путин указал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.