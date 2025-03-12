Вашингтон, 12 марта, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Согласие президента России Владимира Путина на прекращение боевых действий на Украине надеется получить на этой неделе американский лидер Дональд Трамп. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В статье указали, что Трамп в беседе с журналистами в Белом доме анонсировал предстоящие переговоры с Путиным.

«Послушайте, это другой путь. Как говорится, для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится. И я действительно думаю, что это будет 75% пути. Остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее», — пояснил президент США.

Разговор глав двух государств запланирован на текущей неделе, скорее всего, 11 или 12 марта. Если США не смогут убедить Россию пойти на прекращение огня, конфликт на Украине продолжится, заключил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, в Джидде 11 марта провели переговоры США и Украина, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. В составе переговорной группы был госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, а также представители киевского режима при участии министра обороны Украины Рустема Умерова, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги иглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

После этого советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц объявил о том, что Дональд Трамп по итогам переговоров принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила контакты с делегацией США в ближайшие дни.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.