Москва, 12 марта, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом украинского конфликта, но и не позволит обмануть себя краткосрочным прекращением огня. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы анализируем и отдаём себе отчет в том, что украинская сторона за считанные часы до начала обсуждения мирных инициатив совершила самую масштабную атаку с помощью дронов на российские мирные города, подвергая угрозе и лишая жизни наших граждан. Со стороны эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну», — пояснил ТАСС депутат.

В связи с этим Россия не питает иллюзий после прошедших переговоров в Джидде между представителями США и Украины, рассматривая их в качестве сложного и долгосрочного процесса, направленного на достижение стабильного, а не краткосрочного мира, отвечающего интересам одной из сторон. Для России неприемлемы шантаж и запугивание, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 украинских беспилотников над десятью регионами России. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. Наиболее массированному налёту подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

В Подмосковье в результате атаки дронов в ночь на 11 марта погибли три человека. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массированная с начала спецоперации атака дронов на Москву. Об атаке доложили президенту Владимиру Путину.

Атака была приурочена к переговорам Украины и США в Саудовской Аравии, режим Владимира Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к мирному урегулированию конфликта, отметили в МИД России.

Украина 11 марта по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) готова принять предложение американской делегации о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, заявил Зеленский. При этом режим может быть продлён по взаимному согласию сторон и одновременному выполнению российской стороной.