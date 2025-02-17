Москва, 17 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. На переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РИА Новости/Константин Михальчевский

Он в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем отметил, что в США, рассуждая о возможных компромиссах для урегулирования кризиса, в том числе поднимают тему территориальных уступок. Министр напомнил, что руководство Советского Союза в свое время уже пошло на территориальные уступки Украинской ССР.

«Вы хотите, чтобы эти нацистские замашки — а украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы, посмотрите какие зверства они чинят, — и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей?» — заявил Лавров.

Глава МИД также напомнил, что компромиссов по Украине достигали неоднократно, и каждый раз благодаря России. При этом он допустил, что США помогут в урегулировании конфликта, так как они играют главную роль в этом кризисе с самого начала.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля сообщил, что Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков 18 февраля в Эр-Рияде встретятся с представителями администрации США. Они обсудят восстановление отношений между странами, урегулирование конфликта на Украине и вопросы организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в декабре 2024 заявил, что Киеву придется пойти на уступки для урегулирования конфликта. Если этого не будет, то ситуация на Украине станет еще хуже, учитывая продвижение российской армии.

Ранее российский лидер заявил, что при разрешении украинского кризиса не будет никаких разменов. Москва исходит из реалий, которые сложились на поле боя, и не пойдет ни на какие уступки, подчеркнул Путин.