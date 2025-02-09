Москва, 9 февраля, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Россияне не способны самостоятельно противостоять украинским мошенникам, в связи с чем необходима помощь государства. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Опыт показывает, что граждане подпадают под воздействие преступников и сами себя защитить не могут, и перекладывать на них ответственность по защите себя — безнравственно. Просвещение, цифровая грамотность здесь не работают. Это значит, что людей должно защитить государство», — приводит ТАСС слова Ашманова.

Комментируя поручения президента РФ Владимира Путина о мерах по борьбе со звонками мошенников, Ашманов сообщил, что в прошедшем, 2024 году, телефонные мошенники украли у россиян около 300 млрд рублей. Он добавил, что почти все мошеннические звонки поступают из «колл-центров» на Украине. Ашманов также отметил, что жертвами мошенников становятся люди из всех социальных групп и любого образования.

По словам общественника, государство должно полностью заблокировать звонки, поступающие с территории Украины. Помимо этого, необходимо запретить подмену номеров и ввести фиксированный список номеров государственных ведомств и кредитных организаций, считает Ашманов.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля Путин поручил правительству страны совместно с ФСБ и МВД России разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. В том числе правительству и ведомствам предписано представить предложения, как повысить уровень идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация, что номер звонящего абонента принадлежит органам власти или организации.

Глава государства назначил ответственными за исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова. Поставленные задачи необходимо выполнить до 1 июля 2025 года. Поручения были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре.

19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал россиян сразу бросать трубку, если при звонке от незнакомца речь заходит о деньгах.