Москва, 19 декабря, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Если при звонке от незнакомца речь заходит о деньгах, следует сразу бросать трубку. К этому призвал россиян президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Как только вы слышите незнакомый голос и какие-либо предложения, связанные с деньгами, очень рекомендую всем гражданам России сразу класть трубку», — отметил российский лидер.

Путин отрицательно ответил на вопрос, обманывали ли телефонные мошенники его знакомых таким образом, однако он уточнил, что им действительно поступали звонки такого рода.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. При этом глава ведомства подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.

9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.