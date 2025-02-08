Москва, 8 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с ФСБ и МВД России разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях», — говорится в документе, опубликованном 7 февраля.

Путин также поручил найти способы защитить российских граждан от преступлений, совершаемых через интернет. В том числе правительству и ведомствам предписано представить предложения, как повысить уровень идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация, что номер звонящего абонента принадлежит органам власти или организации.

Глава государства назначил ответственными за исполнение поручений премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова. Поставленные задачи необходимо выполнить до 1 июля 2025 года.

Поручения были разработаны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего в декабре 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее 85-летний отставной генерал-лейтенант Генштаба ВС России стал жертвой телефонных мошенников, отдав им около 19,5 млн рублей. Сначала ему позвонил «оператор связи», запросивший данные для «перерегистрации телефона», а затем «сотрудники спецслужб» убедили мужчину, что часть средств с его счёта якобы направляется на финансирование украинской армии.

Также 6 февраля 67-летний профессор НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В. Ломоносова отдал аферистам 24 млн рублей, вырученные от продажи квартиры. Мошенники, узнав о сделке, запугали мужчину, заявив, что его деньги якобы переводятся на Украину.

При этом мошенники могут преследовать не только финансовые цели. В декабре 2024 года МВД РФ сообщило, что мошенники вынудили более 20 россиян пойти на дестабилизирующие действия. Поддавшиеся манипуляциям граждане бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в общественных местах и совершали другие опасные поступки.