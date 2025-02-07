Вашингтон, 7 февраля, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Второй срок президента США Дональда Трампа на посту главы государства может стать концом эпохи однополярного мира, так как ему придётся учитывать интересы России и Китая. Об этом 6 февраля написала британская газета The Guardian.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

В публикации отмечается, что ранее американский госсекретарь Марко Рубио признал, что однополярный мир стал следствием окончания Холодной войны, и США решили стать неким «глобальным правительством», пытаясь решить каждую проблему в мире.

«Нам придётся вернуться к многополярному миру с великими державами в разных регионах. Мы видим это на примере Китая и России <…> Нам нельзя забывать, что внешняя политика США должна отстаивать наши национальные интересы», — сказал он.

По словам автора материала, глава Госдепа также предупредил об угрозе вооружённых конфликтов в связи с этим, потому что у многих стран есть возможность уничтожить человечество, из-за чего США намерены избегать таких конфликтов без ущерба национальным интересам.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 февраля назвал ошибкой поворот внешней политики России в сторону Запада после развала СССР. По словам главы МИД, эта ошибка прошлого руководства стала хорошим уроком нынешнему поколению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что признание многополярности мира, о которой говорил президент России Владимир Путин, корреспондирует с мнением Москвы.

В декабре 2024 заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия хочет сформировать справедливый многополярный миропорядок, основанный на духе и букве ключевых документов ООН. Он подчеркнул, что ей в этом помогают многие страны Глобального Юга и Востока.