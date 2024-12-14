Москва, 14 декабря, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Многие страны глобального Юга и Востока помогают России в её стремлении сформировать справедливый многополярный миропорядок. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 14 декабря на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

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«Россия выступает за формирование справедливого многополярного миропорядка, который основан на духе и букве ключевых документов ООН. Здесь нас поддерживают десятки стран глобального Юга, Востока», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что ЕР показала себя политической силой мирового масштаба и организовала влиятельное антиколониальное движение за свободу наций. На её площадке проводится активное взаимодействие стран-партнёров, в том числе по направлению молодёжных движений.

Глава партии также указал на продуктивное сотрудничество ЕР и «Молодой гвардии» с Коммунистическим союзом молодёжи Китая, Молодёжным союзом Вьетнама и рядом других стран.

Как передавало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, чтобы сохранить своё доминирование в мире. Он также готов для этого развязать глобальную войну.

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря отметил, что зазнайство и снобизм мешают западным странам увидеть изменения в мире. Они считают, что им всё позволено, и ведут себя соответствующим образом, но в результате своими действиями подталкивают процесс формирования многополярного мира. Он становится неизбежным, и уже видны первые результаты.