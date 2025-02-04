Москва, 4 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР был ошибкой. Такое мнение 4 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время презентации департамента партнёрства с Африкой МИД РФ.

Артем Геодакян/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а всё остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что это признали на государственном уровне. При этом, по словам министра, ошибка прошлого руководства стала хорошим уроком нынешнему поколению.

Ранее, 16 декабря, президент России Владимир Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой и нестабильной. Он подчеркнул, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

Путин также заявил, что для США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, отметил президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.

Также в декабре зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия стремится сформировать справедливый многополярный миропорядок, основанный на духе и букве ключевых документов ООН. По его словам, в этом РФ помогают многие страны Глобального Юга и Востока.