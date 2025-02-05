Москва, 5 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Слова госсекретаря США Марко Рубио с признанием многополярности мира, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, корреспондируют с мнением России. Об этом 5 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это корреспондирует с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Поэтому, да, мы приветствуем такие заявления», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он уточнил, что ранее слова госсекретаря США о многополярности мира уже заинтересовали министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Накануне Рубио назвал однополярную систему аномалией и признал, что многополярность является реальностью сегодняшнего дня.

Ранее, 4 февраля, Лавров назвал поворот внешней политики России в сторону Запада после распада СССР стратегической ошибкой. Он подчеркнул, что выводы по этой ситуации сделаны на государственном уровне.

В декабре Путин назвал военно-политическую обстановку в мире непростой и нестабильной. Он подчеркнул, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

Также в декабре зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Россия стремится сформировать справедливый многополярный миропорядок, основанный на духе и букве ключевых документов ООН. По его словам, в этом РФ помогают многие страны Глобального Юга и Востока.