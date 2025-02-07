Баку, 7 февраля, 2025, 07:46 — ИА Регнум. Азербайджан ожидает мер от России в связи с нотой о закрытии Русского дома в Баку. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Мурад Оруджев/РИА Новости

По его словам, нота о прекращении деятельности Русского дома была направлена из-за отсутствия у центра регистрации в качестве юрлица.

«Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского дома в Баку, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Азербайджан запретил деятельность в стране Россотрудничества и USAID. Издание Report написало, что причиной такого решения стало стремление Баку к «независимости от внешнего влияния».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова решить вопрос с регистрацией Русского дома в Баку. Она подтвердила, что азербайджанская сторона прислала уведомление о прекращении деятельности Русского дома. Дипломат подчеркнула, что Россия готова выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджана.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что арендодатель потребовал от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца, так как намерен его продать. Он отметил, что невозможно сравнивать деятельность Россотрудничества с USAID. Российское агентство занималось исключительно гуманитарным сотрудничеством, не касаясь политических вопросов, подчеркнул Примаков.