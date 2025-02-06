Баку, 6 февраля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Азербайджан запретил деятельность в стране Россотрудничества и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 6 февраля сообщило азербайджанское издание Report.

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Отмечается, что Баку направил Москве по дипломатическим каналам уведомление о прекращении деятельности российского агентства. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде 6 февраля объявил, что американскую сторону также предупредили о запрете работы USAID в республике.

Издание, ссылаясь на источники, заявило, что причиной такого решения стало стремление Баку к независимости от внешнего влияния. Решение о закрытии USAID было принято ещё до того, как президент США Дональд Трамп распорядился ликвидировать это агентство.

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне», — рассказал собеседник изданию.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп назвал руководство USAID радикалами, которых необходимо убирать. На следующий день работники штаб-квартиры агентства получили извещения о закрытии офиса в Вашингтоне.

Американский предприниматель, глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск после этого объявил о начале ликвидации USAID. Он подчеркнул, что эта организация не подлежит восстановлению.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Баку в августе 2024 года назвал отношения между странами союзническими и дружескими. Он также отметил успешное развитие двухсторонних торгово-экономических отношений.