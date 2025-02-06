Москва, 6 февраля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Русский дом в Азербайджане обязали освободить арендуемое помещение в течение 1,5 месяца из-за планов арендодателя якобы продать его в ближайшее время. Об этом 6 февраля заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Алена Бжахова/ТАСС Руководитель Россотрудничества РФ Евгений Примаков

«Какое-то время назад собственник помещения, которое мы арендуем, сказал, что он срочно его продаёт и предлагает нам съезжать. Срок, когда мы должны покинуть здание, уже близится, где-то в течение полутора месяцев он придёт», — произнёс он в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что даже при формальном решении вопроса Русский дом будет вынужден переехать, так как в любой момент может остаться без помещения по «как будто бы естественным причинам».

Примаков пояснил, что по местному законодательству центр нужно было зарегистрировать в качестве юрлица, но Азербайджан игнорировал обращения Москвы о помощи в данном вопросе. Невозможно сравнивать деятельность Россотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Российское агентство занималось исключительно гуманитарным сотрудничеством, не касаясь политических вопросов, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Азербайджан запретил деятельность в стране Россотрудничества и USAID. Издание Report написало, что причиной такого решения стало стремление Баку к независимости от внешнего влияния. Решение о закрытии USAID было принято ещё до того, как президент США Дональд Трамп распорядился ликвидировать американское агентство.

2 февраля Трамп назвал руководство USAID радикалами, которых необходимо убирать. Американский предприниматель, глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск после этого объявил о начале ликвидации агентства.