Москва, 6 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Москва готова решить вопрос с регистрацией Русского дома в Баку. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Артем Геодакян/ТАСС Мария Захарова

Она подтвердила, что азербайджанская сторона прислала уведомление о прекращении деятельности Русского дома.

«В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством, конечно, Азербайджанской Республики», — сказала она.

По словам Захаровой, предложения урегулировать вопрос от России поступали неоднократно как в ходе консультаций, так и письменно. Представитель МИД отметила, что российская сторона рассчитывает на решение ситуации в положительном ключе.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Азербайджан запретил деятельность в стране Россотрудничества и USAID. Издание Report написало, что причиной такого решения стало стремление Баку к независимости от внешнего влияния. Решение о закрытии USAID было принято ещё до того, как президент США Дональд Трамп распорядился ликвидировать американское агентство.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков позднее сообщил, что арендодатель потребовал от Русского дома освободить помещение в течение 1,5 месяца, так как намерен его продать. Он отметил, что невозможно сравнивать деятельность Россотрудничества с USAID. Российское агентство занималось исключительно гуманитарным сотрудничеством, не касаясь политических вопросов, подчеркнул Примаков.