Будапешт, 7 февраля, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Венгрия находилась под постоянным давлением ЕС и США во время президентства Джо Байдена. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Когда страна с населением в десять миллионов человек чувствует колоссальное давление со стороны, она не может жить. Мы были паршивой овцой Запада», — приводит слова Орбана немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

По его словам, администрация Байдена «ненавидела» Венгрию из-за позиции по вопросам миграции, гендерной политики и украинского конфликта. Орбан выразил надежду на улучшение отношений и расширение экономических связей США после прихода Дональда Трампа в Белый дом.

Вместе с этим венгерский лидер отметил, что Европа из-за своей слабости неспособна разрешить конфликт на Украине самостоятельно. Орбан также подчеркнул, что Россия не представляет угрозы Венгрии. С Москвой можно найти общий язык, в отличие от Евросоюза, отметил он.

Как предавало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что решение Европейского союза вынуждает входящие в него страны говорить о России как об агрессоре. При этом на провокационный комментарий журналиста о якобы агрессии России Орбан отметил, что такой является только официальная позиция ЕС.

3 февраля Орбан отметил, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна, и это было понятно с самого его начала. По словам Орбана, теперь помочь Киеву получится только прекращением огня и заключением мирного соглашения.