Будапешт, 6 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Решение Европейского союза вынуждает входящие в него страны говорить о России как об агрессоре. Об этом 6 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

«Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о «российской агрессии», — рассказал глава венгерского правительства, отвечая на вопрос о его отношении к России.

При этом на провокационный комментарий журналиста о якобы агрессии России Орбан отметил, что такой является только официальная позиция ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, якобы исходящей от России, а потому сообществу якобы необходимо готовиться к войне в течение следующих пяти лет. Он также призвал мобилизовать все финансовые возможности для этого.

Генсек НАТО Марк Рютте 15 января также призвал страны ЕС готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По его утверждению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент РФ Владимир Путин ещё в июне 2024 года назвал бредом заявления, будто Россия собирается напасть на страны Европы. Он отметил, что антироссийскую пропаганду раскручивают на высоком уровне для оправдания гонки вооружений. Глава государства добавил, что отношения страны с рядом европейских стран деградировали, однако это произошло не по вине Москвы.