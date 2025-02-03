Будапешт, 3 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. С самого начала конфликта с Россией было очевидно, что победа Украины в нём невозможна. Такое мнение 3 февраля высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

«В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры», — подчеркнул он в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Премьер уточнил, что сейчас помочь украинской стороне можно только прекращением огня и заключением мирного соглашения.

Ранее 3 февраля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Украина исчезнет, если проиграет в вооружённом конфликте с Россией. Он отметил, что в вопросах по Украине при этом решить что-то без Киева не получится.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год. По его словам, это может случиться, если не будет прекращён конфликт и не будет остановлен террор главы киевского режима Владимира Зеленского.

Командир батальона 66-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин 2 февраля в беседе с телеканалом CNN высказал противоположное мнение, заявив, что прекращение огня станет ужасной катастрофой для Украины. Его поддержали и другие украинские военные, чьи слова привели в публикации.

Президент России Владимир Путин 20 января снова заявил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. 28 января Путин также отметил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей.