Москва, 6 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры отражения попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) 6 февраля в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Расчёты FPV-дронов соединения морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику штурмовых групп противника при отражении атаки ВСУ в районе населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ в направлении Уланок и Черкасской Конопельки. Минобороны уточнило, что с утра 6 февраля украинские вооружённые формирования предприняли попытку контрнаступательных действий, для чего задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

Украинские штурмовики предприняли несколько волн атак. Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ своевременно выявили их передвижения и при поддержке авиации нанесли им поражение.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Населённые пункты Уланок и Черкасская Конопелька находятся под контролем российской армии.