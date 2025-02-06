Курск, 6 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области. Об этом 6 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С утра 6 февраля украинские вооружённые формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике», — заявили в ведомстве.

Уточнялось, что украинские штурмовики предприняли несколько волн атак на данном направлении. Подразделения группировки войск «Север» своевременно выявили передвижения ВСУ и при поддержке авиации нанесли им поражение. Все атаки были отражены, населённые пункты находятся под контролем российских войск.

В ходе боевых действий украинская армия лишилась шесть танков, трёх машины разграждения, трёх боевых машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Всего за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 человек. Российские военные уничтожили три танка, бронетранспортёр, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей.

За всё время боёв на курском направлении в совокупности украинские войска потеряли более 57 860 военных, 337 танков, 244 боевых машины пехоты, 194 бронетранспортёра, 1759 боевых бронированных машин и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля расчёт ударных FPV-дронов Северной группировки войск ликвидировал украинскую разведывательную группу недалеко от населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Она состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

31 января в Курской области группировка войск «Север» отразила контратаку ВСУ. В ходе боёв в регионе было нанесено поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ.