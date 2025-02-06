Курск, 6 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Населённые пункты Уланок и Черкасская Конопелька в Курской области, в направлении которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления, находятся под контролем российской армии. Об этом 6 февраля заявило Министерство обороны РФ.

Global Look Press

Оборонное ведомство России уточнило, что утром 6 февраля украинские подразделения попытались провести контратаку.

«Для этого ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении», — уточняется в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

Подразделения группировки войск «Север» своевременно выявили противника и при поддержке авиации наносят огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14:00 мск атаки украинских формирований отражены.

В боях ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

По данным Министерства обороны на 6 февраля ВСУ потеряли на курском направлении более 57 860 человек, 337 танков, 244 боевых машины пехоты, 194 бронетранспортёра, 1759 боевых бронированных машин и другую военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля расчёт ударных FPV-дронов группировки войск «Север» ликвидировал украинскую разведывательную группу около населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Она состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.