Вашингтон, 4 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. В США назревает скандал, связанный с миллиардной помощью киевскому режиму через американское Агентство по международному развитию (USAID). Соответствующее исследование опубликовал 4 февраля телеканал RT.

Отмечается, что после заморозки проектов USAID по помощи Украине следователи начали более 20 проверок по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции.

Согласно данным телеканала, USAID планировало освоить на восстановлении инфраструктуры Украины порядка $419 млрд по окончанию спецоперации, с этой целью агентство объявило о поиске соответствующего советника с доступом к секретным сведениям за $15 тыс. в месяц. Однако, по мнению сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, у США нет средств на такие проекты.

«Они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова всё сбросить на Европу. Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги», — уточнил он.

Кроме того, в материале указывается, что с 2021 года на госзакупках были размещены заявки на $230 млн украинской помощи, а в 2023 сумма выросла до $1,3 млрд. По данным организации, с начала военных действий Украине направили $3,5 млрд гуманитарной помощи, $2,9 млрд — «на цели развития» и почти $27 млрд — в виде прямой поддержки киевскому режиму, которому USAID также обещало выдать кредит в $20 млрд.

Более того, на 2025 год агентство уже запланировало несколько дорогостоящих программ, в том числе «по развитию трудовых ресурсов» на Украине за $100-300 млн. Авторы исследования подчеркнули, что USAID также продлило проект по поддержке украинской реформы здравоохранения, увеличив его стоимость на $100 тыс. — до $50 млн — для «повышения устойчивости и прозрачности фармацевтического сектора».

Тем не менее, об американских расходах на нужды Киева агентство отчитывается в основном ссылаясь на украинские власти, лишь 10% всей помощи США имели независимые источники оценки, отметил телеканал.

«Остальные расходы проходят полностью на усмотрение властей Украины. Это чёрная дыра», — добавил Васильев.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней американской помощи другим странам для оценки целесообразности такой поддержки. Все попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование наиболее важных программ были отвергнуты в Белом доме.

3 февраля американский бизнесмен Илон Маск заявил о ликвидации USAID, добавив, что ведомство уже не подлежит восстановлению и является комком червей, в котором уже «нет яблока». Затем сотрудники USAID получили электронные письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Перед этим Маск назвал агентство преступной организацией, для которой настало «время умереть». Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств простых налогоплательщиков.