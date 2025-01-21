Вашингтон, 21 января, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней приостанавливает оказание помощи Украине и другим странам. Документ вечером 20 января опубликовали на сайте Белого дома.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

«Приказываю <…> [ввести] 90-дневную паузу в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США», — говорится в нём.

Уточняется, что никакая американская помощь другим странам не должна выделяться так, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике США. В документе также отмечается, что американская индустрия и бюрократия иностранной помощи на данный момент не отвечают национальным интересам и часто противоречат их ценностям.

«Они служат дестабилизации мира во всём мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними», — добавляется в указе.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Mail накануне написало о планах Трампа в день инаугурации подписать документ о запрете помощи другим странам. Отмечалось, что такое решение необходимо, чтобы не допустить попадания денежных средств налогоплательщиков США в руки антиамериканских групп. По словам автора статьи, документ может прекратить финансирование Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ.

Новый президент США 20 января в течение первого дня своего нахождения в Белом доме подписал несколько десятков документов, затратив на это чуть более 47 минут. Параллельно подписанию документов Трамп общался с журналистами, отметив, что экс-глава Белого дома Джо Байден никогда так не делал.