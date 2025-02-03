Вашингтон, 3 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Работники штаб-квартиры Агентства по международному развитию США (USAID) получили электронные письма о закрытии офиса в Вашингтоне в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщил телеканал CNN.

TASS /ZUMA

«Сотрудники агентства, обычно назначаемые для работы в штаб-квартире USAID, 3 февраля, будут работать удалённо, за исключением сотрудников, выполняющих основные функции по обслуживанию зданий», — приводится выдержка из письма.

Телеканал назвал подобное решение зловещим знаком для агентства, оказавшегося в немилости у президента США Дональда Трампа и главы департамента эффективности госуправления (DOGE) миллиардера Илона Маска.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

Трамп в тот же день заявил, что агентством руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. После будет принято решение о дальнейшей работе USAID, добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к реорганизации USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.