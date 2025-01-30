Москва, 30 января, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Мошенники маскируют распространяющийся в мессенджере Telegram вирус Mamont под обычное сообщение. Об этом 30 января сообщил в беседе с агентством «Прайм» IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Специалист пояснил, что обычно во вредоносных сообщениях пользователей просят кликнуть на прикреплённую ссылку. Например, злоумышленники просят отследить доставку выгодно купленного товара или обращаются к потенциальной жертве с вопросом: «Это ты на видео?»

Эксперт подчеркнул, что сам по себе этот троян ничем не примечателен. Но он может считывать СМС-сообщения, push-уведомления и фотографии из галереи для получения доступа к платёжным системам и воровать личную информацию.

«Надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — добавил Ермаков.

Эксперт подчеркнул, что переходить по подозрительным ссылкам нельзя ни в коем случае. Если всё же вирус проник в гаджет, то стоит незамедлительно сообщить в банк и поменять пароли к платёжным системам и аккаунтам в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 24 января сообщила, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram вредоносное ПО, которое заражает устройства вирусом Mamont для получения доступа к платёжным системам. Вирус способен считывать push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи, а также автоматически пересылать заражённый файл всем контактам в мессенджере.

Адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил ИА Регнум, что появление вируса Mamont не является какой-то новинкой. По его словам, злоумышленники давно пользуются подобным шпионским программным обеспечением, а вот способ проникновения программы на гаджеты необычный и новый.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова 27 января рассказала, что в России стала популярна мошенническая схема с отправкой пользователям мессенджера Telegram фишинговых ссылок. При этом злоумышленники представляются «сервисом поддержки». При переходе жертв по ссылке мошенники получают доступ к их аккаунтам.