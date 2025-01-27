Москва, 27 января, 2025, 07:41 — ИА Регнум. В России стала популярна мошенническая схема, согласно которой злоумышленники отправляют пользователям мессенджера Telegram фишинговые ссылки, представляясь «сервисом поддержки». При переходе по ссылке мошенники получают доступ к аккаунтам жертв, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Matthias Balk/Global Look Press

«Пользователи начали сообщать о том, что им поступают сообщения якобы от сервиса поддержки Telegram. Чат, который создают лжепомощники, обычно секретный: его нельзя удалить, в ряде случаев не выходит сделать скриншот или переслать послание модератору. Не получится переслать сообщение из секретного чата другому человеку», — приводит слова Храпуновой «РИА Новости».

После этого псевдослужба поддержки сообщает жертве о поступлении запроса на удаление его аккаунта в мессенджере. Для того чтобы отменить этот запрос, необходимо перейти по фишинговой ссылке, которую присылают мошенники. В случае, если жертва переходит по ней и вводит свои логин и пароль, злоумышленники моментально получают доступ к аккаунту.

«В их распоряжении окажутся список контактов, личные данные, фото, видео, аудиосообщения. Всё это в дальнейшем будет использовано мошенниками для обмана как самой жертвы через другие форматы, так и его близких и знакомых», — пояснила Храпунова.

По словам эксперта, у настоящей службы поддержки Telegram название такое же, как и у мессенджера. Также пользователям необходимо убедиться в наличии у чата поддержки верифицированного значка — галочки. Помимо этого, напомнила Храпунова, работники сервиса поддержки не станут создавать «секретный чат», а сам диалог с настоящей службой нельзя удалить, в отличие от фейкового.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время у мошенников в России стали популярными схемы взлома учётной записи в мессенджере Telegram и просьбы об установке приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги. Верификация».

Пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 24 января сообщила, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram вредоносное ПО, которое заражает устройства вирусом Mamont для получения доступа к платёжным системам. Вирус способен считывать считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи, а также может автоматически переслать файл с вирусом всем контактам в мессенджере.

Позднее в этот же день адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил ИА Регнум, что появление вируса Mamont не является какой-то новинкой. По его словам, злоумышленники давно пользуются подобным шпионским ПО, а вот способ проникновения программы на гаджеты необычный и новый.