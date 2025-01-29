Москва, 29 января, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 420 бойцов, ещё один сдался в российский плен. Об этом 29 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Всего за время боёв на курском направлении противник потерял до 55 900 бойцов, 325 танков, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортёра, 1649 боевых бронированных машин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Потери ВСУ в Курской области 28 января превысили 280 военных. За сутки российские бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 15 населённых пунктов Курской области.

Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 14 населённых пунктов российского региона и шести населённых пунктов Сумской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что подразделения ВС РФ отразили контратаку 100 десантников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Большая часть военных противника была уничтожена.