Суджанский район, Курская область, 28 января, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Бойцы ВС России отразили контратаку 100 десантников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников. Их отправили в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Бойцы РФ уничтожили большую часть военных ВСУ, остальные бежали», — отметили в структурах.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Минобороны сообщило, что ВС России также освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе. В ведомстве отметили, что российские десантники при поддержке артиллерии и беспилотников улучшили положение по переднему краю и, форсировав реку Снагость, сумели освободить населённый пункт от ВСУ.

По данным Минобороны от 27 января, украинские формирования за сутки лишились на курском направлении более 190 военнослужащих и двух танков. Кроме того, ВСУ лишились бронетранспортёра, 10 боевых бронемашин, пяти автомобилей, шести пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов противника.