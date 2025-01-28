Курск, 28 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки превысили 280 военных, сообщила во вторник, 28 января, пресс-служба Министерства обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Также противник потерял несколько единиц военной техники и вооружений, в том числе танк, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей», — отметила пресс-служба.

В минувшие сутки подразделения группировки ВС РФ «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах 15 населённых пунктов Курской области. Ударами авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и шести населённых пунктов Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 55,4 тыс. военнослужащих, а также тысячи единиц техники и вооружений, в том числе 322 танка, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортёра, 1642 боевые бронированные машины, 1664 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 января сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили контратаку 100 десантников ВСУ в Суджанском районе Курской области. Большая часть военных противника была уничтожена.

27 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что ВС России освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Российские десантники при поддержке артиллерии и беспилотников улучшили положение по переднему краю и, форсировав реку Снагость, вернули населённый пункт под контроль.