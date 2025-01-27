Москва, 27 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Необходимо разработать для маркетплейсов единую политику, которая остановит торговлю украинскими товарами, вне зависимости от заявленного места их производства. Об этом говорится в обращении первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева к президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёму Соколову.

«Прошу Вас содействовать разработке единой политики маркетплейсов по запрету продажи продовольственных товаров, произведённых на Украине, вне зависимости от декларированного происхождения», — указано в обращении.

Гусев уточнил, что, несмотря на запрет правительства РФ и Роспотребнадзора на продажу украинских товаров, на таких отечественных маркетплейсах как Ozon, Wildberries и »Яндекс. Маркет» до сих пор можно встретить конфеты украинской корпорации Roshen.

«Как оказалось, в продаже сладости Кременчугской кондитерской фабрики, входящей в состав корпорации Roshen. В карточках товаров указано, что делают их в Казахстане. Однако на фото-отзывах чёрным по белому написано — Украина. Получается, вводят потребителей в заблуждение», — добавил депутат.

По словам Гусева, средства, вырученные от продажи кондитерских изделий, могут быть использованы для финансирования ВСУ, а также он обратил внимание на возможное содержание в сладостях бензопирена, который является токсичным веществом и запрещён в России.

Депутат направил обращения в сами маркетплейсы с просьбой удалить украинские товары из ассортимента, а также обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой провести соответствующие проверки.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке по решению судебных приставов передали в доход Российской Федерации. Имущество липецкой фабрики находилось под арестом с 24 апреля 2015 года. Решение об аресте Басманный суд Москвы вынес в связи с налоговой задолженностью в размере 180 миллионов рублей.