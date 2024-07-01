Липецк, 1 июля, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Акции кондитерской фабрики экс-президента Украины Петра Порошенко по решению судебных приставов передали в доход Российской Федерации. Об этом 1 июля сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССР) Дмитрий Аристов.

Александр Рюмин/ТАСС

По данным издания «Газета.Ru», речь идёт об акциях акционерного общества «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен».

Решение о передаче в доход РФ принадлежавшей Порошенко липецкой кондитерской фабрики Roshen, которую экс-президент Украины приобрёл в 2001 году, в феврале 2024 года вынес Октябрьский районный суд Липецка. Таким образом, суд одобрил соответствующий запрос Генеральной прокуратуры России.

Как передавало ИА Регнум, имущество липецкой фабрики находилось под арестом с 24 апреля 2015 года. Решение об аресте Басманный суд Москвы вынес в связи с налоговой задолженностью в размере 180 миллионов рублей.

Крупнейшую украинскую кондитерскую компанию Roshen Порошенко основал в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса.