Нью-Йорк, США, 16 января, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнослужащими в плену у Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в ежегодном отчёте организации.

РИА Новости/Министерство обороны РФ Российские военные, возвращенные из украинского плена

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на начальных этапах плена, которые за редкими исключениями прекратились по прибытии в официальные места интернирования», — отмечено в отчёте.

При этом в HRW заявили, что условия содержания российских военнопленных в целом соответствовали международным стандартам.

Как передавало ИА Регнум, 14 января заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в ходе выступления на созванной западными странами «формуле Арриа», посвящённой обращению с военнопленными ВСУ, Россия привела факты касательно содержания российских военнопленных, которые «испортили Западу обедню». По его словам, постоянный представитель Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя.

30 декабря Минобороны России проинформировало, что российская сторона вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ. Ведомство отметило, что посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.