Москва, 30 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Киеву передали 150 военнопленных Вооружённых сил Украины, сообщили 30 декабря в Минобороны РФ.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Все освобождённые военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

На данный момент российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками, добавили в Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными или проведения мирных переговоров, а также неоднократно заявляла, что готова их возобновить на основе стамбульских договорённостей 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.

2 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Киев продолжает затягивать обмен пленными, притом что украинцы находятся в России уже более года.