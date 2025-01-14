Нью-Йорк, США, 14 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. После выступления России на встрече Совбеза ООН постоянный представитель Великобритании при организации Барбара Вудворд вышла из себя. Об этом написал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press Барбара Вудворд

«Давно я не видел постпреда Великобритании госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после нашего выступления», — указал он в публикации.

Полянский рассказал, что в ходе выступления на созванной западными странами «формуле Арриа», посвящённой обращению с военнопленными ВСУ, Россия привела факты касательно содержания российских военнопленных, которые «испортили Западу обедню».

По его словам, гнев западных коллег вызвало также напоминание о том, что они предоставили трибуну в ООН неонацистам, восхваляющим подразделения СС.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Полянский сообщил, что Великобритания пригласила на неформальную встречу членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» по украинской тематике в качестве докладчика Валерия Горишнего, состоявшего в националистическом батальоне «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Организаторы заседания пригласили выступить в ООН человека, прославляющего нацистских преступников, убивших их соотечественников. Это всё, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии, заключил он.

30 декабря Минобороны России проинформировало, что российская сторона вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ. Ведомство отметило, что посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединённые Арабские Эмираты.