Москва, 30 декабря, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты оказали посреднические усилия при возвращении российских военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщило 30 декабря Министерство обороны РФ.

Ранее ведомство проинформировало, что Россия вернула из плена 150 бойцов. Киевскому режиму взамен передали 150 военнопленных ВСУ.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

В настоящее время освобождённые бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии. Им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых киевский режим не хочет возвращать. Она отметила, что Украина продолжает затягивать обмен пленными при том, что украинские военные находятся в РФ уже более года.

17 декабря уполномоченный по правам человека в России проинформировала, что российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. Она уточнила, что конкретные договорённости пока не достигнуты.

20 декабря Москалькова провела встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Они обсудили списки военнопленных и пропавших без вести.