Вашингтон, 16 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джозеф Байден во время своего прощального обращения к нации сидел на стуле с подушкой, отметили в своей статье в четверг, 16 января, обозреватели газеты The New York Post (NYP).

«Ему нужна вся поддержка, которую он может получить. Байден сидел на подушке во время 18-минутной прощальной речи», — отметили авторы.

Со ссылкой на фотографии, сделанные во время выступления, журналисты также отметили, что на небольшом столе рядом с Байденом стояли стакан воды и коробка с салфетками. На видеозаписи стола и предметов на нём не было видно — их закрыл стол, за которым сидел Байден, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в своём обращении Байден заявил, что в США зарождается олигархия, которая угрожает демократии в стране. Концентрация власти и богатства, размывающая у граждан чувство единства и общности цели, вызывает в обществе недоверие и раскол, сказал уходящий президент США.

Также Байден в своём обращении заявил, что администрация Белого дома в период его пребывания на посту президента якобы сумела укрепить НАТО и «сохранить свободу Украины». Кроме того, он сказал, что США якобы внесли вклад в снижение напряжённости на Ближнем Востоке.

13 января Байден выступил с речью, посвящённой внешней политике США. В этом выступлении уходящий президент США фактически рассказал, как Вашингтон наносил вред другим странам в период его правления, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выборы президента США, состоявшиеся в ноябре 2024 года, выиграл кандидат от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.