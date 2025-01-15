Москва, 15 января, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден в своей заключительной речи рассказал, как Соединённые Штаты наносили вред другим странам в течение его правления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

13 января американский политик выступил с финальной речью, посвящённой проблемам внешней политики. В частности он заявил, что он заявил, что США укрепили позиции в борьбе за мировое лидерство. При этом, как утверждал президент, альянсы Вашингтона значительно окрепли, и страна не была вовлечена в новые военные конфликты.

«Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнёс американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырёх лет? Он рассказал о том, как Соединённые Штаты вредили другим странам», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД РФ сравнила выступление Байдена с пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая проводилась 14 января и была посвящена деятельности российской дипломатии в 2024 году. Захарова указана на отличие подходов Москвы и Вашингтона во внешней политике.

Она пояснила, что Россия в отличие от США стремится найти пути того, как сделать лучше и преодолеть проблемы вместе. По словам Захаровой, позиция РФ состоит в том, как сеять доброе, созидательное и человечное, а не злое и разрушительное.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ написала, что Байден в своей заключительной речи признался в осознанной провокации. Речь идёт о том, что его администрация разжигала конфликт, создавала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией, поддерживая Киев.