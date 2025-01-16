Вашингтон, 16 января, 2025, 05:44 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах зарождается угрожающая американской демократии олигархия. К соответствующему выводу пришёл глава государства Джо Байден.

Иван Шилов ИА Регнум Демократия

«Олигархия зарождается в сегодняшней Америке, её огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии, нашим базовым правам и свободам, возможности успеха каждого человека. Последствия этого ощущаются в каждом уголке Америки», — упомянул Байден 15 января в прощальном обращении к нации.

Действующий президент США подчеркнул, что демократии также угрожает концентрация власти и богатства, размывающая у граждан чувство единства и общности цели, это вызывает в обществе недоверие и раскол.

Как сообщало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден стал худшим президентом в истории страны, полной и абсолютной катастрофой для Америки.

Американский бизнесмен и будущий член команды Трампа Илон Маск обвинил администрацию Байдена в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.