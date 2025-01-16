Вашингтон, 16 января, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Администрация Белого дома сумела укрепить Североатлантический альянс и сохранить свободу Украины. Об этом 15 января заявил в своём прощальном обращении к нации президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

«Мы усилили НАТО, и Украина продолжает оставаться свободной», — отметил Байден.

Среди прочих достижений он выделил разработанный и согласованный план сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Джо Байден выступил с финальной речью на тему внешней политики. По его словам, он «заложил основу» для будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в вопросе продолжения поддержки Украины. Также он признал, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

Через пять дней после прощального обращения Байдена к нации, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом Соединённых Штатов.