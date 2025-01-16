Москва, 16 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Россия якобы намеревалась совершить теракты в воздухе против других стран, являются бездоказательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Туск ранее сказал, что Россия якобы планировала «акты воздушного террора», направленные против авиакомпаний по всему миру. Доказательств он не привёл. Также без доказательств премьер Польши обвинил РФ в якобы имевших место диверсиях в Балтийском море.

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