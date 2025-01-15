Варшава, 15 января, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Россия «планировала акты воздушного террора», направленные против авиакомпаний по всему миру. Об этом 15 января заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

AP/TASS

«Не буду вдаваться в подробности, но могу подтвердить обоснованность этих опасений, что Россия планировала воздушные теракты не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира», — отметил Туск на совместной пресс-конференции с посетившим Варшаву главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Приводить какие-либо доказательства премьер не стал, но подчеркнул лидирующую роль Польши в противодействии организованных Россией диверсиям в Балтийском море.

Также Туск добавил, что Польше может пригодиться работа Украины по модернизации средств обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по полётам в воздушном пространстве России. Рекомендации также распространили на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение от EASA. Указания действительны до 31 июля 2025 года и могут быть пересмотрены или отозваны в зависимости от пересмотренной оценки безопасности, уточнили в агентстве.

Ужесточение рекомендаций EASA по полётам в воздушном пространстве РФ является продолжением политики санкционного давления на российскую гражданскую авиацию, подчеркнули 10 января в Росавиации. Отмечалось, что недружественные страны руками EASA пытаются нанести репутационный и экономический ущерб России и её гражданской авиации. Российская гражданская авиация безопасна и находится в общемировом тренде, а система управления безопасностью полётов находится на необходимом уровне, заключили в Росавиации.