Рига, 16 января, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не готов напрямую воевать с Россией на Украине. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию The Kyiv Independent.

ИА Регнум

«В настоящее время НАТО не готово вступать в прямое столкновение с РФ, потому что чёткая концепция заключается в поддержке самообороны Украины, каждый предоставляет необходимое, и никто не хочет участвовать в войне, воевать», — отметила она.

Браже также выступила против возможного размещения европейских войск на территории Украины. По её словам, такое решение неизбежно приведёт к эскалации ситуации, чего Европа пытается избежать.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса наращивать военные расходы и готовиться к войне. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, добавил он.

24 декабря американский журнал Foreign Policy написал, что президент Франции Эммануэль Макрон является активным сторонником размещения так называемых миротворческих сил из стран Европы на Украине. Отмечалось, что для этих целей он намеревался направить до 100 тыс. военных в зону проведения спецоперации.

При этом аналитики британской газеты The Financial Times (FT) считают, что европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта.