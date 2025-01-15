Лондон, 15 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Европейские государства прилагают значительные усилия для поддержки Украины, поэтому их нельзя рассматривать как нейтральные стороны. Именно поэтому для них невозможно возглавить миротворческие силы», — указано в публикации.

В материале отмечено, что вместо Евросоюза этим вопросом должна заниматься Организация Объединённых Наций (ООН), которая имеет исключительные полномочия по осуществлению миротворческой деятельности и выступлению в роли посредника при мирном урегулировании конфликтов.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий политолог Криситан Мёллинг заявил, что в случае заключения перемирия НАТО собирается направить более 100 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности. В Германии партии, участвующие на данный момент в предвыборной гонке, не хотят открыто обсуждать отправку своих военных на Украину, однако минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить.