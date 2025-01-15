В Британии заявили о невозможности отправки миротворцев ЕС на Украину
FT: страны ЕС не могут отправить миротворческий контингент на Украину
Лондон, 15 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).
«Европейские государства прилагают значительные усилия для поддержки Украины, поэтому их нельзя рассматривать как нейтральные стороны. Именно поэтому для них невозможно возглавить миротворческие силы», — указано в публикации.
В материале отмечено, что вместо Евросоюза этим вопросом должна заниматься Организация Объединённых Наций (ООН), которая имеет исключительные полномочия по осуществлению миротворческой деятельности и выступлению в роли посредника при мирном урегулировании конфликтов.
Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий политолог Криситан Мёллинг заявил, что в случае заключения перемирия НАТО собирается направить более 100 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности. В Германии партии, участвующие на данный момент в предвыборной гонке, не хотят открыто обсуждать отправку своих военных на Украину, однако минобороны стран альянса уже прорабатывают подобные возможные сценарии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров, и потому сейчас рано об этом говорить.