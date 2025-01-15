Брюссель, 15 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Членам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо готовиться к войне и наращивать оборонные расходы, чтобы эту войну предотвратить. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на заседании военного комитета блока в Брюсселе.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Чтобы предотвратить войну, мы должны готовиться к ней. Сейчас пришло время переключить мышление на военное время, а это означает ещё больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — отметил он.

На этом же заседании глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что серьёзным вызовом международной безопасности является Китай, который поддерживает военные действия России. По его словам, страны альянса сейчас должны «сплотиться как никогда».

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года Рютте также пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, альянс направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.